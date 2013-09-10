Президентом МОК обрано німця Томаса Баха

Новим президентом Міжнародного олімпійського комітету обрано німця Томаса Баха.

Як повідомляє офіційний сайт МОК, про це тепер вже екс-президент комітету бельгієць Жак Рогге оголосив на спеціальній церемонії у рамках 125-ї сесії Міжнародного олімпійського комітету.

На пост президента комітету претендували шість кандидатів, серед яких був і президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Бах з самого початку вважався головним фаворитом. Віце -президент МОК, успішний юрист і бізнесмен, олімпійський чемпіон Монреаля-1976 і дворазовий чемпіон світу з фехтування на рапірах, він став активним учасником олімпійського руху в 1981 році, коли на запрошення тодішнього президентом МОК Хуана Антоніо Самаранча увійшов до першого складу комітету атлетів поряд з прославленим радянським хокеїстом Владиславом Третяком та іншими відомими спортсменами. У 1991 році Бах став членом МОК, в 1996 був обраний до виконкому організації. З 2002 року він очолював юридичну комісію МОК, з 2006 року обіймав посаду віце-президента.

Нагадаємо, що вибори президента МОК були останнім пунктом у порядку 125-ї сесії, яка тривала тиждень. Також ключовими рішеннями стали оголошення столиці літніх ігор 2020 року -Токіо і повернення боротьби до переліку видів спорту, що беруть участь у програмі Олімпійських ігор у 2020 і 2024 роках.