Англійські фани окупували Майдан і масово «заряджаються» пивом перед матчем

Близько сотні англійців перед матчем розгорнули на Майдані прапори своїх клубів, і коротають час за масовим розпиванням пива, пише Сегодня.

Наряди міліції, що стоять недалеко від них, «закривають» очі на вживання алкоголю в громадському місці, пояснюючи, що це гості.