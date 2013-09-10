Англійські фани окупували Майдан і масово «заряджаються» пивом перед матчем
16:53, 10 вересня 2013Спорт
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Велика група британських футбольні фанів, які прибули на матч збірних Україна-Англія, зібралася на Майдані Незалежності в Києві.
английські фани окупували Майдан, фото Сегодня
Близько сотні англійців перед матчем розгорнули на Майдані прапори своїх клубів, і коротають час за масовим розпиванням пива, пише Сегодня.
Наряди міліції, що стоять недалеко від них, «закривають» очі на вживання алкоголю в громадському місці, пояснюючи, що це гості.
английські фани перед матчем, фото Сегодня
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