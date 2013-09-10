Макс Бурсак битиметься за титул континентального чемпіона WBA

21 вересня в харківському Палаці спорту «Локомотив» чемпіон Європи (EBU) в середній вазі Макс Бурсак оспорюватиме з британським боксером Ніком Блеквеллом пояс WBA Continental.

Про це повідомляється в релізі організаторів бою - промоутерській компанії братів Кличків "К2 Promotions".

Генеральний директор «К2 Promotions» Олександр Красюк відзначив: «На сьогодні чемпіон Європи Макс «Tiger» Бурсак є українським боксером, який найближче стоїть до титулу чемпіона світу. Він займає 5-ий рядок у рейтингах WBO і WBA і 11 рядок у рейтингу WBC. У Макса буде можливість доповнити свою колекцію ще одним титулом. У нього вже є титул чемпіона IBF серед молоді, пояс Інтерконтинентального чемпіона за версією IBO, титул Чемпіона Європи. І на кону майбутнього поєдинку новий титул - WBA Continental. Завоювавши цей титул, він зможе упритул наблизитися до вершини рейтингу і таким чином отримати право провести поєдинок з Чемпіоном WBA, яким є зірка світового боксу Геннадій Головкін».

У свою чергу сам Бурсак відзначає: «21 вересня я проведу титульний поєдинок проти молодого британця Ніка Блеквелла. Суперник амбітний і на мене чекає непростий бій. Я дуже серйозно до нього готуюся. Це чергова сходинка до моєї давньої мрії – завоювання титулу чемпіона світу. Постараюся порадувати всіх любителів боксу красивим, видовищним поєдинком. І своєю перемогою над суперником».