Сьогодні Бубка побореться за посаду президента МОК

Серед кандидатів на цю посаду є і президент НОК України Сергій Бубка.

Як повідомляє офіційний сайт МОК, всього у виборах беруть участь шість кандидатів.

На зміну нинішньому президенту МОК Жаку Рогге може прийти: Томас Бах (Німеччина), Сергій Бубка (Україна), Ричард Карріон (Пуерто-Ріко), Чінг-Ко У (Тайвань), Сер М’янг Нг (Сінгапур) і Денис Освальд (Швейцарія).

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Головним фаворитом вважають віце-президента МОК Баха. Успішний юрист і бізнесмен, олімпійський чемпіон Монреаля-1976 і дворазовий чемпіон світу з фехтування на рапірах, він став активним учасником олімпійського руху в 1981 році, коли на запрошення тоді президента МОК Хуана Антоніо Самаранча увійшов до першого складу комітету атлетів разом із прославленим радянським хокеїстом Владиславом Третьяком та іншими відомими спортсменами. У 1991 році Бах став членом МОК, у 1996 був обраний у виконком організації. З 2002 року він очолює юридичну комісію МОК, з 2006 року обіймає посаду віце-президента.

Згідно з процедурою, МОК обирає президента шляхом таємного голосування строком на вісім років. Повторно президент обирається на чотири роки. Для перемоги на виборах кандидат має набрати 50% + 1 голос. Зараз у МОК 103 члени, тому потрібно набрати 52 голоси. Якщо в першому турі жоден із кандидатів їх не одержує, то в кожному подальшому відсівають кандидата, який набрав найменшу кількість голосів, і так доти, доки не залишаться двоє, один із яких перемагає у результаті простою більшістю.

Ім'я нового голови МОК стане відомо приблизно о 18:30 за київським часом.