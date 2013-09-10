Україна-Англія: Букмекери вже не бачать англійців фаворитами

Сьогодні, 10 вересня, збірна України прийматиме на НСК "Олімпійський" команду Англії в рамках відбору на чемпіонат світу-2014.

На тему: УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри Україна - Англія

Букмекери вже не виділяють фаворита зустрічі, пише ТСН-Проспорт. На перемогу України - коефіцієнт 2.70, на нічию - 3.10, а на англійців - 2.65. Хоча ще вчора, в понеділок 9 вересня коефіцієнт на перемогу англійців був 2.45. А на перемогу "синьо-жовтих" букмекери давали коефіцієнт 2.80. Нічия оцінювалася коефіцієнтом 3.30.

Нагадаємо, напередодні обидві команди здобули розгромні перемоги. Українці розбили Сан-Марино з рахунком 9:0. А англійці скромно перемогли молдован - 4:0.