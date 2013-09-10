Україна-Англія: Букмекери вже не бачать англійців фаворитами
13:19, 10 вересня 2013Спорт
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На перемогу "синьо-жовтих" коефіцієнт - 2.70. "Трьох Левів" - 2.65.
Букмекери вже не вважають англійців фаворитами, ffu.org.ua
Сьогодні, 10 вересня, збірна України прийматиме на НСК "Олімпійський" команду Англії в рамках відбору на чемпіонат світу-2014.
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Букмекери вже не виділяють фаворита зустрічі, пише ТСН-Проспорт. На перемогу України - коефіцієнт 2.70, на нічию - 3.10, а на англійців - 2.65. Хоча ще вчора, в понеділок 9 вересня коефіцієнт на перемогу англійців був 2.45. А на перемогу "синьо-жовтих" букмекери давали коефіцієнт 2.80. Нічия оцінювалася коефіцієнтом 3.30.
Нагадаємо, напередодні обидві команди здобули розгромні перемоги. Українці розбили Сан-Марино з рахунком 9:0. А англійці скромно перемогли молдован - 4:0.
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