УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри Україна - Англія

Сьогодні у Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться один з найважливіших матчів у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2014 у відбірковій групі Н - збірна України буде приймати команду Англії.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця гра стане ключовою в плані розподілу місць в групі для трійки провідних команд: окрім України та Англії на поїздку на ЧС влітку майбутнього року також реально претендує збірна Чорногорії.

На цей час в турнірній таблиці у англійців та чорногорців по 15 очок, у українців - 14. При цьому, збірні України та Англії провели по 7 ігор, в той час як чорногорці 8. Найбільші шанси перед останніми матчами на перемогу в групі у збірної України, яка прийматиме вдома англійців і ще одного доволі сильного суперника - команду Польщі, котра невдало проводить цей відбірковий цикл. А в останньому турі українці проведуть гостьовий матч з аутсайдером групи з Сан-Маріно (перша очна зустріч цих збірних у Львові завершилась з рахунком 9:0). Що стосується збірних Англії та Чорногорії, то їм доведеться зустрічатися між собою й втрачати очки... на користь команді України.

Таким чином, перемога команди Михайла Фоменко над англійцями суттєво покращить шанси на підсумкове перше місце в группі, яке дає пряму путівку на чемпіонат світу, а нічия - на друге місце й стикові матчі.

Букмекерські контори в сьогоднішній грі не віддають переваги жодному з суперників. Авторитетна британська William Hill ставки і на перемогу українців, і на перемогу англійців приємає з коефіціентом 2.8 до 1. Вирогідність нічиєї оцінюється з показником 3,10. При цьому найвирогіднішим вважається нічийний рахунок 1:1, на який приймаються ставки з показником 7.0. Також, на думку букмекерів, найбільші шанси сьогодні забити гол у форвардів збірної Англії Рікі Ламберта й Джермейна Дефо (2,5 до 1). Серед українців автором вирогідного гола є Андрій Ярмоленко (3 до 1).

Матч Україна - Англія розпочнеться о 21:45. УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.