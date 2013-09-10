Надаль виграв US Open

Про це в ніч на 10 вересня повідомляється на сайті чемпіонату.

У фінальному матчі турніру Надаль переграв серба Новака Джоковича з рахунком 6:2, 3:6, 6:4, 6:1. Їхня зустріч тривала більше трьох годин, передає Lenta.ru.

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Для Надаля титул переможця US Open став вже другим в його кар'єрі. Перший раз він переміг у фіналі чемпіонату в 2010 роки, також обігравши Новака Джоковича. Однак у наступному, 2011 році, перемога в турнірі дісталася Джоковічу.

Надаль займає другу сходинку рейтингу АТР. На першій сходинці перебуває Джокович.

Раніше, в ніч на 9 вересня, визначилася переможниця жіночого розряду US Open. Нею стала американка Серена Вільямс, яка здобула перемогу над спортсменкою з Білорусії Вікторією Азаренко з рахунком 7:5, 6:7, 6:1. Для Серени Вільямс перемога на Відкритому чемпіонаті США стала п'ятою в кар'єрі.