Молодіжна збірна України з футболу програла на старті відбору до Євро

У Львові завершився стартовий матч юнацької збірної України (вік гравців до 21 року) у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи-2015, в якому українці програли збірній Хорватії - 0:2.

Як передає кореспондент УНІАН, матч у Львові відбувся з явною перевагою гостей.

Гравці хорватської команди вирішили долю матчу вже у перші 20 хвилин. На 16-й хвилині рахунок влучним ударом відкрив Анте Ребіч, а за три хвилини Марцело Брозовіч подвоїв перевагу гостей. Більше того, наприкінці першого тайму хорвати могли довести рахунок до великого, але після удару Ребіча м`яч потрапив у поперечку.

У другому таймі українці створили кілька небезпечних моментів, але не зуміли навіть скоротити розрив у рахунку.

Таким чином, збірна України зазнала поразки від одного з головних конкурентів у групі 5. Також у цій групі змагаються команди Ліхтенштейна, Швейцарії та Латвії.