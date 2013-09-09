Збірна України вийшла в другий етап Євробаскету

Як передає кореспондент УНІАН, гра з британцями була вирішальною для подальшої турнірної долі української команди.

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Результат матчу зумовив результат другої чверті, в якій українці зуміли обіграти суперників із різницею в 14 очок - 27:13. В інших трьох 10-хвилинках на майданчику йшла приблизно рівна боротьба. Разом із тим українці в двох із трьох чвертей також вигравали, хоча й з мінімальною перевагою.

Кращими гравцями у складі переможців у цьому матчі стали Кирило Натяжко і Ігор Зайцев, які набрали по 11 очок.

Таким чином, збірна України завершила перший груповий етап зі співвідношенням перемог і поразок 4/1 і, щонайменше, займе друге місце в підсумковій турнірній таблиці. Якщо ж збірна Франції сьогодні ввечері програє свій матч команді Бельгії, то українці й зовсім фінішують першими. Згідно з регламентом змагань, у другий етап виходять по три кращі команди з кожної групи.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет проходить у Словенії з 4 по 22 вересня.