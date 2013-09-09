Україна – Англія: Букмекери ставлять на Англію
16:44, 09 вересня 2013Спорт
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На перемогу "синьо-жовтих" коефіцієнт - 2.80. "Трьох Левів" - 2.45.
Букмекери не вважають збірну України фаворитом, фото ffu.org.ua
У вівторок, 10 вересня, збірна України прийматиме на НСК "Олімпійський" команду Англії в рамках відбору на чемпіонат світу-2014.
Згідно з котируваннями букмекерських контор, більше шансів на перемогу у англійців, повідомляє ТСН-Проспорт. Коефіцієнт на їхню перемогу становить 2.45. На звитягу "синьо-жовтих" дають коефіцієнт 2.80. А нічия оцінюється коефіцієнтом 3.30.
Нагадаємо, напередодні обидві команди здобули розгромні перемоги. Українці розбили Сан-Марино з рахунком 9:0. А англійці розгромили молдаван - 4:0. Матч Україна - Англія відбудеться 10 вересня у Києві. Початок - о 21:45. За онлайн-трансляцією слідкуйте на нашому сайті.
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