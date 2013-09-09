Шварценеггер після дружнього листування приїхав до Кличка (фото)

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків.

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Візит відбувся на початку тижня, з якого у тренувальному таборі українця стартують спаринги. Проте на даний момент тренувальні бої ще не почалися.

Зазначимо, що раніше чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Кличко-молодший і зірка Голлівуду Шварценеггер влаштували в соціальних мережах дружнє листування, виставляючи фотографії на тлі плакатів один одного. При цьому Кличко признався, що наслідує акторові з 12 років, а Шварценеггер – що Кличко є одним з його улюблених чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в Москві, в спорткомплексі "Олімпійський".