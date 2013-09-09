Фоменко: Збірна Англії завжди була й буде грандом світового футболу

Зокрема, Фоменко відзначив: "Цей матч сприймається в контексті спареного туру. Перед тим, як зіграти з британцями, у нас ще була зустріч зі збірною Сан-Марино. Бажано, звичайно, було б поміняти вересневі матчі місцями: це було б добре в плані функціональної підготовки команди. Всі ми чудово знаємо, що являє собою англійський футбол, розслаблятися нам ніяк не можна. Тут є один нюанс: в англійських клубів спарені ігри відбуваються постійно, і це − нормально. Адже у них одночасно проходять і матчі чемпіонату, і Кубку, і єврокубків, так що грати по дві зустрічі на тиждень для них вже увійшло у звичку. Наші ж клуби, які щойно вступили в єврокубкову боротьбу, лише увійшли у цей ігровий режим".

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Також тренер дав оцінку майбутньому супернику: "Збірна Англії завжди була й буде грандом світового футболу. Я вважаю, що нинішня команда вже пройшла стадію омолодження, так що зараз їхній колектив перебуває на тому найвищому ігровому рівні, на якому англійці були завжди".

Що стосується психологічного стану гравців напередодні домашнього матчу проти англійців Фоменко зауважив: "Це додаткове навантаження для хлопців. Адже ми граємо вдома, при власних вболівальниках. Що стосується різного стану обох команд: усі збирають інформацію про своїх суперників, розбирають сильні і слабкі сторони команд, будують свою гру. Все залежатиме від того, хто з команд краще і сумлінніше виконає тренерські установки".

Джерело:

Як повідомляв УНІАН, гра відбіркового етапу чемпіонату світу-2014 з футболу між збірними України та Англії відбудеться 10 вересня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21.45.