Бій Кличко - Повєткін хотіли перенести на день народження Путіна
15:14, 09 вересня 2013Спорт
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Майбутній супербій Кличко - Повєткін планували перенести з 5 жовтня на 7.
Путін приїде особисто підтримати Повєткіна / picabu.ru
Як пише німецьке видання Bild, організатори поєдинку хотіли, аби дата бою співпала з днем народження президента Росії Володимира Путіна.
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Проте, представники телеканалу RTL, який транслює поєдинки в Німеччині, не погодилися на цей крок, повідомляє ТСН.
Крім того, як зазначає видання, Путін особисто підтримає Російського Витязя на "Олімпійському".
Нагадаємо, що обидва боксери активно готуються до поєдинку. Повєткіну у цьому допомагають троє габаритних спаринг-партнерів. Бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в Москві у спорткомплексі "Олімпійський".
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