Бій Кличко - Повєткін хотіли перенести на день народження Путіна

Як пише німецьке видання Bild, організатори поєдинку хотіли, аби дата бою співпала з днем народження президента Росії Володимира Путіна.

На тему: Повєткін готується до бою з Кличком за титул чемпіона світу з трьома спаринг-партнерами

Проте, представники телеканалу RTL, який транслює поєдинки в Німеччині, не погодилися на цей крок, повідомляє ТСН.

Крім того, як зазначає видання, Путін особисто підтримає Російського Витязя на "Олімпійському".

Нагадаємо, що обидва боксери активно готуються до поєдинку. Повєткіну у цьому допомагають троє габаритних спаринг-партнерів. Бій Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в Москві у спорткомплексі "Олімпійський".