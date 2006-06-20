Закінчився матч Англія – Швеція

У Кьольні на стадіоні "Рейненергі" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Англії і Швеції.

Вже на другій хвилині матчу травму одержав Майкл Оуен - схоже, виконуючи передачу, підвернув ногу - його замінив Пітер Крауч. На 12-й хвилині Руні навісив на Лемпарда, тому бити головою було складно, і м`яч полетів повз воріт. Обидві команди показують високий темп. Шведи двічі подавали кутовий. На 22-й Джо Коул небезпечно бив метрів з 20 - м`яч пролетів поряд з перекладиною. На 25-й Руні прийняв м`яч між двох захисників і зміг пробити, але один з шведів підставив ногу.

34-а хвилина. Джо Коул завдав чудового удару здалека! Хавбек "Челсі" вдало зловив м`яч на підйом і спрямував його в далеку ліву дев`ятку. Красивий стрибок Андреаса Ісакссона не зміг врятувати команду. 1:0.

Маркус Ольбах вдало почав другий тайм. На 51-й хвилині його удар головою в далекий кут після кутового англійські захисники дістали вже за лінією воріт. 1:1.

Одразу сторони обмінялися гострими моментами, потім іще. Темп гри був високим, ніщо не свідчило, ніби вихід з групи обидві команди вважають справою вирішеною. Новий кутовий біля воріт Англії приніс удар Мелльберга метрів з 8-9 у верхню штангу. На 62-й нападаючі Швеції стрімко пройшли до штрафної, і захисникам довелося кидатися під замах для удару Ларссона.

Третій гол у матчі був класично “англійським” – у високому стрибку головою Стівен Джеррард використав навіс з кута штрафної від Джо Коула. 85-а хвилина, 2:1.

Шеди пішли на штурм, і Хенрік Ларссон записав успіх на свій рахунок. Сильно поданий аут не поступався за ефективністю кутовому, м`яч потрапив до воротарської без перешкод з боку захисників відразу до двох шведів: Мелльберга і Ларссона – навіть на відеоповторі не видно, чия ступня була останньою. 2:2.