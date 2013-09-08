Збірна України вперше програла на Євробаскеті-2013

Чоловіча збірна України з баскетболу програла матч четвертого туру чемпіонату Європи команді Франції з рахунком 71:77.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Любляні, в якій українцям протистояв один з фаворитів чемпіонату, срібний призер минулого Євробаскету-2011, здебільшого проходила в абсолютно рівній боротьбі.

Першу чверть українці виграли з рахунком 16:14, а другу й третю програли з мінімальною різницею в 1 бал - 20:21 и 15:16. У заключному періоді українці спочатку вийшли вперед "+3", але потім ініціативу перехопили французи. У кінцівці дався взнаки досвід суперника, який був точнішим в атаці й холоднокровнішим у захисті. Крім того, відмінно продемонстрував себе у цій грі лідер збірної Франції й один з зіркових гравців найсильнішої баскетбольної ліги світу - північноамериканської НБА - Тоні Паркер, який набрав 28 очок.

Кращим гравцем у складі української збірної виявився натуралізований американець Пух Джеттер - 20 очок.

Таким чином, збірна України зазнала першої поразки на Євробаскеті, проте, при співвідношенні 3/1 має усі шанси на потрапляння до другого групового етапу. За регламентом змагань, боротьбу продовжать три кращі команди з шести в кожній групі.

9 вересня, в останньому матчі групового етапу, збірна України зіграє з командою Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з баскетболу в Словенії відбувається з 4 по 22 вересня.