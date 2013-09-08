"Донбас" виграв другий матч чемпіонату КХЛ в овертаймі

У Донецьку завершився матч другого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ), в якому "Донбас" виграв у овертаймі у празького "​​Лева" з рахунком 3:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, донеччани програвали протягом матчу, здобувши вольову перемогу.

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Гра в Донецьку відбувалася в рівній боротьбі зі змінним успіхом. У першій половині матчу перевагою володіли гості. На 8 -й хвилині гри рахунок відкрив Калле Ріддервалль. Після вкидання в лівому колі шайба потрапила до Ондржея Нємєца, він змістився по синій лінії до правого борту і кинув з кистей. Пройшовши через гравців, шайба змінила траєкторію завдяки ключці Ріддервалля і обдурила Яна Лацо, залетівши в сітку.

На початку другого періоду Міхал Рєпік подвоїв перевагу "Лева". Репік отримав шайбу на червоній лінії біля борту , сам увійшов до зони по правому флангу, трохи змістився в коло і кинув кистьовим майже від точки вкидання - 0:2.

Але після цього господарі перехопили ініціативу. Перший гол забив Клей Вілсо , який завершив триходову комбінацію за участю Петера Подхрадскі і Максима Якуцені. А в середині третього періоду гол забив Ренді Робітайл, що скористався відмінним пасом Лукаша Кашпарова. Основний час завершився внічию - 2:2.

Долю гри в овертаймі вирішив гол Максима Якуцені . Тєєму Лайне віддав на Якуценю на правому фланзі, той пройшов від борту до воріт і кистьовим кидком влучив у ближню "дев'ятку" воріт суперника.

Таким чином, донеччани здобули другу перемогу поспіль у чемпіонаті КХЛ. У першому турі команда Андрія Назарова виграла у "Слована" з Братислави в основний час - 4:2. Після двох ігор у команди 5 очок з 6 можливих .