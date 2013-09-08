Росія вибула з боротьби за медалі Євробаскету-2013

Зустріч завершилася у подвійному овертаймі з рахунком 83:86 (18:16, 12:15, 16:10, 21:26, 8:8, 8:11).

Таким чином, для команди Василя Карасьова матч у понеділок з турками стане заключним на Євробаскеті-2013. Невдало виступивши в Словенії, збірна Росії зможе поїхати на чемпіонат світу-2014, тільки якщо отримає wild card від Міжнародної федерації баскетболу (FIBA), повідомляє РІА Новости.

Збірна Росії зберігала теоретичні шанси на вихід з групи необхідно було перемагати фінів і турків і сподіватися, що шведи та фіни свої матчі, що залишилися, програють. Зустріч з командою Суомі, як і всі інші в неділ , розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих в автокатастрофі представників угорського жіночого баскетбольного клубу "Дьйор".

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Збірна Росії з перших хвилин взяла ініціативу в свої руки, але відсоток попадання підводив. На початку другої чверті фіни вийшли вперед - 19:18. Воронов отримав третє зауваження, і Карасьов посадив його на лавку. На велику перерву росіяни пішли з мінімальним відставанням - 30:31, а влучність гравців продовжувала залишатися проблемою і в третій чверті, навіть зі штрафної лінії росіяни забивали максимум один з двох.

Ближче до кінця четвертого відрізка бронзові призери Олімпіади -2012 відірвалися в рахунку, але втримати перевагу не змогли. За 3,5 секунди до сирени, маючи " +2", Швед навіщось сфолив на супернику, який реалізував обидва штрафних і перевів гру в овертайм.

Перший овертайм розпочався з активних дій Олексія Саврасенка, що завершив дві атаки. Проте потім центровий отримав п'ятий фол, на майданчику у росіян залишилася низька п'ятірка, чим не забарилися скористатися фіни, які знову врятувалися наприкінці. І потім вже вони диктували умови. Неточний далекий кидок Сергія Моні на останніх секундах при " -3 " підвів риску під черговим невдалим матчем збірної Росії на Євробаскеті-2013.