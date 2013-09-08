Літні Олімпійські ігри-2020 прийме Токіо

Про це повідомив офіційний сайт МОК.

На право провести Ігри також претендували Стамбул і Мадрид.

"Всі три міста були здатні провести відмінні Ігри в 2020 році, але в підсумку саме заявка Токіо більше за всі знайшла відгук у членів МОК, запропонувавши нам "відкрити майбутнє", - заявив президент МОК Жак Рогге.

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Раніше Токіо вже брав Олімпійські Ігри - в 1964 році.