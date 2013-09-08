Літні Олімпійські ігри-2020 прийме Токіо
11:42, 08 вересня 2013Спорт
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на 125-й сесії в Буенос-Айресі визначив столицю літньої Олімпіади-2020, якою став Токіо.
МОК обрав Токіо столицею літньої Олімпіади-2020 / Фото: МОК
Про це повідомив офіційний сайт МОК.
На право провести Ігри також претендували Стамбул і Мадрид.
"Всі три міста були здатні провести відмінні Ігри в 2020 році, але в підсумку саме заявка Токіо більше за всі знайшла відгук у членів МОК, запропонувавши нам "відкрити майбутнє", - заявив президент МОК Жак Рогге.
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Раніше Токіо вже брав Олімпійські Ігри - в 1964 році.
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