Літні Олімпійські ігри-2020 прийме Токіо

11:42, 08 вересня 2013
Спорт
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на 125-й сесії в Буенос-Айресі визначив столицю літньої Олімпіади-2020, якою став Токіо.

МОК обрав Токіо столицею літньої Олімпіади-2020 / Фото: МОК

Про це повідомив офіційний сайт МОК.

На право провести Ігри також претендували Стамбул і Мадрид.

"Всі три міста були здатні провести відмінні Ігри в 2020 році, але в підсумку саме заявка Токіо більше за всі знайшла відгук у членів МОК, запропонувавши нам "відкрити майбутнє", - заявив президент МОК Жак Рогге.

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Раніше Токіо вже брав Олімпійські Ігри - в 1964 році.

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