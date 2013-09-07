Українська збірна стала сенсацією на Євробаскеті-2013 (відео)

Українська збірна з баскетболу стала справжньою сенсацією Євробаскету-2013, не програвши жодної гри. Як йдеться в сюжеті ТСН-19:30, наша збірна вже обіграла команди Бельгії та Ізраїлю. А чергове досягнення і зовсім спантеличило усіх. Адже Україні вдалося виграти в одного з фаворитів чемпіонату - збірної Німеччини.

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Таким чином, збірна України вибилася не лише у лідери групи, а й отримала визнання однієї з найсильніших команд Європи. Попереду нашу збірну чекають зустрічі з французами та британцями. Гра з Францією відбудеться у неділю.

"Сьогодні Збірна вривається в еліту європейського баскетболу. Перед тим, як розпочинався чемпіонат Європи нас 24-ми поставили у рейтинг. Сподіваюсь, що наш цей героїчний поступ в Європу продовжиться. Зараз закінчилась гра між Росією і Швецією. Росія дуже прикро програла 20 очок. Це вже три поспіль поразки", - зазначив голова федерації баскетболу України Олександр Волков.

Росія фактично втратила шанси на вихід у другий груповий раунд, тоді як Україна вже там.