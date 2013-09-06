Чемпіонат світу з футболу-2014: Росія розгромила Люксембург з рекордом

Зустріч, що відбулася в п'ятницю в Казані, почалася на годину пізніше запланованого часу через дощі і закінчилася перемогою господарів з рахунком 4:1. Нападник московського "Динамо" Олександр Кокорін став автором найшвидшого голу в історії збірної Росії, вразивши ворота суперника на 21-й секунді матчу, повідомляє РІА Новости.

На 36-й хвилині Кокорін оформив дубль. У другому таймі відзначився Олександр Кержаков (60). У самій кінцівці матчу Орельєн Жоакім (90) не дозволив Ігору Акінфєєву відіграти "на нуль", після чого Олександр Самедов (90 +4) встановив остаточний рахунок.

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Збірна Росії вийшла на 1-е місце в групі F, набравши після 7 матчів 15 очок. Команда Португалії змістилася на 2-у сходинку, маючи в своєму активі 14 балів після 7 ігор. Слідом розташовується збірна Ізраїлю, у якої 11 очок і 6 матчів.

Наступний матч збірна Росії проведе 10 вересня в Санкт-Петербурзі з командою Ізраїлю.