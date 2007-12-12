Лужний: преміальні? Само собою...

Виконуючий обов`язки головного тренера Динамо Олег Лужний поспілкувався з журналістами напередодні поєдинку завершуючого туру Ліги чемпіонів проти лісабонського Спортинга.

Тренер розповів, на який результат він розраховує у цьому матчі: «Команда не може виходити на поле і розраховувати на інший результат, окрім перемоги. Якщо налаштовуватися на нічию або поразку, то навіщо взагалі грати?»

Поразка в матчі зі Спортингом зробить підсумки групового турніру нинішньої Ліги чемпіонів найгіршими за всю історію виступу в цьому турнірі. Журналісти поцікавилися, чи не тисне цей чинник на команду.

«Всі гравці чудово обізнані з нинішньою нашою ситуацією. Завтра ми постараємося докласти максимум зусиль, щоб добитися позитивного результату», - відзначив Лужний.

Виступ у Лізі чемпіонів – це не тільки матчі з європейськими командами, але і солідні гроші. На запитання, чи одержать футболісти преміальні у разі перемоги в Лісабоні, Лужний відповів: «Само собою. У разі перемоги або нічиєї президент з перерахованої суми виділяє певний відсоток на гравців. Так буде і на цей раз».

Ну і, нарешті, в чому головний стимул для команди в цьому матчі?

Олег Лужний: - "Гравці повинні показати, що минулі невдачі – це всього лише неприємна випадковість. Вони повинні продемонструвати як Європі, так і всій Україні свою спроможність".

Нагадуємо, матч 6 туру Ліги чемпіонів "Спортинг" - "Динамо Київ" відбудеться сьогодні, 12 грудня в Лісабоні (ст. Жозе Альваладе). Початок прямої трансляції на телеканалі 1+1 о 21:30.

За матеріалами Football.ua