Збірна України виграла третій матч підряд на Євробаскеті

У Любляні (Словенія) завершився матч Чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України виграла у команди Німеччини з рахунком 88:83.

Як повідомляє офіційний сайт турніру, це була гра третього туру першого групового етапу.

У першій чверті гри на майданчику йшла приблизно рівна гра, що завершилася мінімальною перемогою німців з рахунком 16:15. У другій чверті українські підопічні американського фахівця Майка Фрателло виграли з рахунком 24:14. Після великої перерви німці зуміли зрівняти гру і вийшли вперед. Але у результаті українцям поталанило.

Найбільша перевага німців у цій грі становила 9 очок, а збірна України по ходу гри вела з різницею +16.

Кращим гравцем матчу у складі збірної України став Сергій Гладирь, який набрав 25 очок.

Таким чином, збірна України виграла третій матч поспіль з трьох можливих і практично забезпечила собі місце в другому груповому етапі. Згідно з регламентом, до наступної стадії змагань виходять три найсильніші команди групи з шести.

Наступний матч збірна України проведе 8 вересня - проти збірної Франції.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет проходить у Словенії з 4 по 22 вересня.