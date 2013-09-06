Мілевський буде грати у футбол на сирійському кордоні

Турецький футбольний клуб "Газіантепспор" підписав контракт із екс-нападаючим "Динамо" (Київ) Артемом Мілевським.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Місто Газіантеп, яке представляє клуб, знаходиться на турецько-сирійському кордоні. Команда є середняком першості Турції, в останньому сезоні чемпіонату країни посіла 10-е місце.

У повідомленні на сайті клубу говориться, що тримісячні переговори керівництва клубу з гравцем дали свої плоди - контракт підписано строком на три роки. Також повідомляється, що гравець виступатиме в турецькому клубі під 77-м номером.

Футболіст має прибути до аеропорту Газіантепа у суботу, 7 вересня, о 19.00.

Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Раніше з посиланням на турецькі ЗМІ повідомлялося, що Мілевський за три роки перебування в Туреччині заробить 4 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, Мілевський, який провів майже 12 років у київському "Динамо", перестав потрапляти до основного складу команди останні півроку. Керівництво клубу звинувачувало футболіста у численних фактах порушення режиму. Напередодні офіційний сайт ФК "Динамо" опублікував повідомлення про звільнення гравця у зв'язку із закінченням терміну контракту. Таким чином, до турецького клубу Мілевський перейшов абсолютно безплатно, на правах вільного агента.