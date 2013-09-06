Повєткін готується до бою з Кличком за титул чемпіона світу з трьома спаринг-партнерами

Три спаринг-партнери допомагають регулярному чемпіонові WBA росіянинові Олександру Повєткіну готуватися до жовтневого бою в Москві з Володимиром Кличком.

Про це повідомив тренер російського боксера Олександр Зимін в інтерв'ю російському агентству "Р-Спорт".

Зимін сказав: "Ми зараз проводимо спаринговий етап тренувальної роботи Олександра Повєткіна перед боєм з Володимиром Кличком. Нам допомагають готуватися три спаринг-партнери, за своїми габаритами схожі на майбутнього суперника - двоє приїхали із США і один з Румунії. Найближчими днями повинен під'їхати ще один габаритний боксер, який також працюватиме з нами".

Тренер зазначив, що Повєткін "проводить вже десятираундові спаринги".

"Тренувальна робота йде так, як ми і планували раніше. І зараз Саша вийшов вже приблизно на 60-70 відсотків необхідної готовності перед боєм", - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Повєткін відбудеться 5 жовтня в московському спорткомплексі "Олімпійський".

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