Результати 6-го туру Ліги Чемпіонів (розширена)

Група A. Олімпік - Ліверпуль 0:4 (Джеррард 4, Торрес 11, Куйт 48, Бабел 90+1), Порту - Бешикташ 2:0 (Лучо Гонсалес 44, Каурежма 62)

Ліверпуль, набравши 10 очок, не пустив Олімпік (7) до фінальної стадії Ліги, але Порту (11) зберіг для марсельців участь в Кубку УЄФА, залишивши Бешикташ з його 6 очками.

Група B. Челсі - Валенсія 0:0, Шальке-04 - Русенборг 3:1 (Асамоа 12, Рафінья 19, Кураньї 36 - Коне 23)

Одне очко нічого не змінило ні для лідера групи Челсі (12), ні для аутсайдера - Валенсії (5), а Шальке взяв свою долю в свої руки і з 8 очками пройшов до фіналу, залишивши Русенборгу (7) шанс спробувати себе в Кубку УЄФА.

Група C. Реал - Лаціо 3:1 (Баптиста 13, Рауль 15, Робіньо 36 - Пандев 80), Олімпіакос - Вердер 3:0 (Столтідіс 12, 74, Ковачевич 70)

Обидва лідери групи поповнили свої очки до 11, на третьому місці Вердер (6), без бонуса - Лаціо (5).

Нагадаймо, що 4 грудня були зіграні матчі групи D. Мілан виграв 1:0 у Селтіка, а Шахтар поступився Бенфіці 1:2.

12 грудня грають (у дужках - набрані очки)

Група E. Рейнджерс (7) - Ліон (7), Барселона (11) - Штутгарт (3)

Група F. Рома (10) - МЮ (15), Спортінг (4) - Динамо (0)

Група G. ПСВ (7) - Інтер (12), Фенербахче (8) - ЦСКА (1)

Група H. Арсенал (10) - Стяуа (1), Славія (5) - Севілья (12)