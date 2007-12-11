Результати матчів 6-го туру Ліги Чемпіонів

Челсі та Валенсія так і не відкрили рахунок

Закінчилися матчі 6-го туру Ліги Чемпіонів Група A. Олімпік - Ліверпуль 0:4 (Джеррард 4, Торрес 11, Куйт 48, Бабел 90+1), Порту - Бешикташ 2:0 (Лучо Гонсалес 44, Каурежма 62) Група B. Челсі - Валенсія 0:0, Шальке-04 - Русенборг 3:1 (Асамоа 12, Рафінья 19, Кураньї 36 - Коне 23) Група C. Реал - Лаціо 3:1 (Баптиста 13, Рауль 15, Робіньо 36 - Пандев 80), Олімпіакос - Вердер 3:0 (Столтідіс 12, 74, Ковачевич 70) Нагадаймо, що 4 грудня були зіграні матчі групи D. Мілан виграв 1:0 у Селтіка, а Шахтар поступився Бенфіці 1:2.

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