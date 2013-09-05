Артем Мілевський став вільним агентом

Про це УНІАН повідомили в прес-службі клубу.

“Футбольний клуб “Динамо” (Київ) повідомляє про звільнення 05.09.2013 спортсмена-професіонала Артема Мілевського у зв'язку із закінченням терміну дії контракту”, - повідомили в прес-службі.

Раніше президент клубу Ігор Суркіс говорив про те, що термін дії контракту гравця закінчується 5 вересня.

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Враховуючи той факт, що гравець досі не знайшов собі нову команду (за основний склад "Динамо" він не грає вже півроку), футболіст може підписати контракт з будь-яким іншим клубом на правах вільного агента без компенсації для київського "Динамо".

На даний момент гравець близький до підписання угоди з турецьким клубом "Газіантепспор".

Довідка. Мілевський – нападник. У сезоні 2009/10 був капітаном «Динамо». У листопаді 2012 року головний тренер «Динамо» Олег Блохін перевів Мілевського в дублюючий склад «Динамо».