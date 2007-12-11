Закінчився перший тайм в матчах 6-го туру Ліги Чемпіонів

Тільки Челсі та Валенсія ще не відкрили рахунок

Закінчилися перші 45 хвилин у матчах 6-го туру Ліги Чемпіонів Група A. Олімпік - Ліверпуль 0:2 (Джеррард 4, Торрес 11), Порту - Бешикташ 1:0 (Лучо Гонсалес 44) Група B. Челсі - Валенсія 0:0, Шальке-04 - Русенборг 3:1 (Асамоа 12, Рафинья 19, Кураньи 36 - Коне 23) Група C. Реал - Лаціо 3:0 (Баптиста 13, Рауль 15, Робіньо 36), Олімпіакос - Вердер 1:0 (Столтідіс 12)

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