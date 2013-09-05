Українського метальника списа зловили на допінгу

Допінг-проба "А" 25-річного спортсмена виявилася позитивною, проба "Б" ще не була протестована. Авраменко тимчасово відсторонений від участі у змаганнях, повідомляє sports.ru.

На чемпіонаті світу-2011 Авраменко посів шосте місце, на чемпіонаті Європи-2010 був восьмим. Назва препарату, на який спортсмен здав позитивний тест, не повідомляється.