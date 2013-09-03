Перед матчем з Україною збірна Англії втратила ще трьох футболістів

Про це повідомив сайт телеканалу Sky Sports.

За даними телеканалу, Даніель Старрідж, який забив три переможні голи за "Ліверпуль" у стартових трьох матчах англійської Прем'єр-ліги, дістав м'язову травму і ризикує пропустити щонайменше матч з Молдовою.

Захисник Стівен Коукер, якого було викликано в збірну через травми Філа Джонса і Глена Джонсона, також пропустив тренування через травму, одержану в матчі останнього туру.

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Спостерігав збоку за тренуванням збірної і півзахисник "Арсеналу" Джек Уїлшир, в якого проблеми з шлунком.

Раніше також з'явилася інформація, що збірна Англії через травми втратила Уейна Руні, Філа Джонса і Глена Джонсона.

Як повідомляв УНІАН, збірна Англії готується до матчів відбіркового циклу чемпіонату світу-2014, які відбудуться 6 і 10 вересня. Англійці зіграють проти Молдови і України.