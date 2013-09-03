На Yalta Rally Fest-2013 вже подали заявки 65 екіпажів

На етап Кубка Європи з ралі і найпрестижнішу гонку в Україні WOG Yalta Rally Fest-2013 вже подали заявки 65 екіпажів, більшість з яких - зарубіжні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на презентації змагання організатор гонки Євген Червоненко.

"Можу офіційно повідомити, що 9-те Ялтинське ралі в 2013 році відбудеться. Цього року були великі проблеми, але все вирішилося. Завдяки Федерації автоспорту України гонка відбудеться. Більш того, вона пройде на високому організаційному рівні, попри те, що цього року вона організовувалася в гранично стислі терміни", - сказав Червоненко.

Для організаторів головною метою нинішньої гонки Червоненко оголосив отримання нового коефіцієнта складності.

"Зараз ми хочемо, щоб Ялта-Ралі одержала коефіцієнт 20. Якщо гонка пройде на найвищому рівні, то одержить. І тоді стане п'ятим у Європі ралі, який має такий коефіцієнт. Тоді ми зможемо претендувати і на проведення в Ялті етапу чемпіонату світу або Європи. Раніше, якщо пам'ятаєте, існував так званий "другий чемпіонат світу" - IRC, тому що престижнішим вважається WRC. Зараз IRC не існує. Є чемпіонат Європи, світу і Кубок Європи. Ми вибрали третій за значущістю - Кубок Європи. Чому? Ті гроші, які нам запропонували внести за те, щоб одержати статут чемпіонату Європи, я вважаю надмірно завищеними, абсолютно безглуздим витрачанням коштів. Тому ми зупинилися на Кубку Європи. Але навіть в цих рамках ми зробимо все, щоб одержати коефіцієнт 20. І, я упевнений, ми цього доб'ємося", - наголосив Червоненко.

Кажучи про спортивну складову проекту, організатор гонки зазначив: "До нас вже точно приїдуть 65 екіпажів. Вони офіційно заявилися на гонку. Але це не межа. Я сьогодні відлітаю на змагання до Болгарії, де постараюся переконати взяти участь у змаганнях інших гонщиків. Проблема в тому, що в середині вересня, коли в Ялті краща пора року - оксамитовий сезон, практично одночасно з нами проходить ще три ралі високого класу, - етап чемпіонату світу в Австралії, етап чемпіонату Європи і етап Кубка Європи, який, на відміну від нашої гонки, вже має коефіцієнт 20.

Крім того, ми перебуваємо порівняно далеко від центру європейських гонок. Загалом, сюди і їхати невигідно, і сенсу в рейтингових очках замало. Але ми прагнемо підвищувати рейтинг змагань. Зокрема, в ялтинській гонці братиме участь сильний на даний момент екіпаж всього циклу змагань, лідер загального заліку Кубка Європи в складі Олександр Салюк-молодший і Ваш покірний слуга Євген Червоненко. Цього року ми - українські гонщики - виступаємо у складі казахстанської команди Astana Europian Rally Team. Також приїдуть наші основні конкуренти в загальному заліку з Болгарії".

Також Червоненко нагадав, що в 2011 році Ялта-Ралі була визнана головною спортивною подією року в Україні, випередивши за рейтингом навіть відкриття двох арен до Євро-2012: НСК "Олімпійський" і "Донбас Арена".

Крім того, Червоненко повідомив, що цього року ралі називається Кубок Президента.

«Ми запросили на неї всіх президентів України, включаючи діючого Віктора Федоровича Януковича і президента Федерації автоспорту України Віктора Вікторовича Януковича. Крім того, як представник казахстанської команди, я особисто запрошу Нурсултана Назарбаєва. Можливо, приїде і екс-президент Польщі Олександр Квасьневський. На церемонії відкриття буде закладено символічну "Алею Президентів", за аналогією з "Алеєю спортсменів", де щорічно залишають свої відбитки рук кращі гонщики, переможці змагань. Що стосується розважальної програми, то повинні приїхати Григорій Лепс, Борис Мойсєєв, Ірина Білик, найзнаменитіша казахстанська група "А-студіо"... Загалом, є на що подивиться», - повідомив Червоненко.

WOG Yalta Rally Fest-3013 відбудеться в Ялті з 13 по 15 вересня. Це буде 5-й етап Чемпіонату України і 15-й етап чемпіонату ERC.

Лідером Кубка Європи на даний момент є український екіпаж Олександр Салюк-молодший і Червоненко (команда Astana European Rally Team).

Також Червоненко відомий тим, що в 1991 році став останнім чемпіоном СРСР в екіпажі з Олександром Салюком.

Yalta Rally - найпрестижніша українська гонка, яка проводиться з 2005 року.