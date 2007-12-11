Суркіс подарує школам півмільйона м`ячів

Федерація футболу України впродовж трьох років передасть в школи 500 тис. м’ячів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, виступаючи на відкритті семінару «Перспективи розвитку шкільного футболу».

Він нагадав, що виходячи з першочергової потреби у забезпеченні футбольними м’ячами, з 2001 по 2005 роки ФФУ передала школам 800 тис. м’ячів.

“Тим не менш, дефіцит м’ячів залишається великим, тому Федерація футболу прийняла рішення про придбання протягом найближчих років ще півмільйона м’ячів для шкіл, і ця робота буде реалізовуватись вже з початку 2008 року. Маємо надію, що це буде потужним імпульсом для подальшого розвитку шкільного футболу», - сказав Г.СУРКІС.