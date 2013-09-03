На чемпіонаті світу з дзюдо грузин покусав російського спортсмена (відео)

У фіналі командного турніру Денисов бився з Варламом Ліпартеліані, і той у ході бою вкусив свого опонента за ногу. Інцидент стався на третій хвилині поєдинку (3:30 у відеофрагменті) і вочевидь вибив росіянина з колії. Перемога дісталася супернику, який явно порушив правила. Грузини за підсумками командного фіналу завоювали світове чемпіонство, а росіянам дісталися срібні медалі, передає РБК.

Сам Денисов заявив, що за укус під час бою повинна бути негайна дискваліфікація порушника, проте чому судді не прийняли такого рішення - пояснити неможливо. Поєдинок був продовжений арбітрами без будь-яких зауважень. Росіянин також повідомив, що на укус грузинського дзюдоїста спровокував проведений ним больовий прийом.

Тим не менше, після бою Ліпартеліані вибачився перед Денисовим за свій вчинок.