Друга ракетка світу Надаль зіграє проти України у матчі Кубка Девіса - ЗМІ

Друга ракетка світу іспанець Рафаель Надаль зіграє за свою збірну у матчі плей-офф Світової групи Кубка Девіса проти команди України.

За інформацією іспанської газети Marca, капітан команди Алекс Корретха викликав на матч Надаля, Томмі Робредо, Фернандо Вердаско і Марка Лопеса.

Матч відбудеться в Мадриді 13-15 вересня.

Відзначимо, що для Надаля це буде перший за два роки матч у складі національної збірної. Востаннє іспанець грав у фіналі Кубка Девіса 2011 року проти збірної Аргентини.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає ні на сайті Федерації тенісу Іспанії, ні на сайті Надаля.

Як повідомляв УНІАН, у першому раунді Кубка Девіса-2013 у Світовій групі іспанці з рахунком 2:3 програли команді Канади, а Україна у фінальному матчі Першої групи Євро-африканської зони (другий за значущістю дивізіон Кубка Девіса) обіграла Швецію - 3:2.