Українські гімнастки завоювали бронзу в останній день чемпіонату світу

У Києві завершився чемпіонат світу з художньої гімнастики, де у групових змаганнях збірна України завоювала третє місце у вправі з 10 парами булав.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, українки виявилися третіми у вісімці ведучих команд світу.

За свою вправу збірна України отримала 17,208 балла. Перше й друге місця, відповідно, посіли іспанки ті італійки.

Таким чином, збірна України посіла друге місце у підсумковій таблиці командного заліку. Спортсменки здобули 5 нагород - 1 золото, 2 серебра й 2 бронзи.

Турнір у Києві з великим відривом виграла команда Росії (6-2-2), третє місце посіла Білорусія (1-1-3).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з художньої гімнастики відбувався у Києві з 27 серпня по 1 вересня.