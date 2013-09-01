УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Дніпро"

Сьогодні у Києві відбудеться матч 8-го туру української футбольної Прем`єр-ліги за участю київського "Динамо" та дніпропетровського "Дніпра". Це буде один з двох центральних матчів у рамках цього туру.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на столичному НСК "Олімпійський" зустрічаються команди, які в минулому сезоні посіли третє й четверте місця в підсумковій турнірній таблиці національної першості та є представниками України у єврокубках - Лізі Європи. Зараз кияни й дніпропетровці також відстають від харківського "Металіста" й донецького "Шахтаря". Проте, напередодні, в центральному матчі тура "Шахтар" і "Металіст" зіграли внічию, втративши по 2 очки. І у конкурентів є чудова можливість скоротити відстань у очках.

Фаворитом цієї гри є київське "Динамо", ставки на перемогу якого букмекерські контори у середньому приймають з розрахунку1,8 до 1. На нічию букмекери ставлять з коефіцієнтом 3,7 до 1, перемогу "Дніпра" - 4,2 до 1.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матча. Гра розпочнеться в 19.30.