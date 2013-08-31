Збірна України вирушила на Євробаскет-2013

Як повідомили УНІАН у Федерації баскетболу України, до Любляни поїхали 14 гравців.

У складі команди на даний момент присутні натуралізований американець Юджин Джетер, а також Дмитро Глєбов, Дмитро Забірченко, Ігор Зайцев, Максим Корнієнко, Олександр Липовий, Олександр Мішула, Леонід Стефанишин, Артем Пустовий, Максим Пустозвонов, Станіслав Тимофеєнко, Сергій Гладир, В’ячеслав Кравцов і Кирило Натяжко.

Головний тренер збірної України американський спеціаліст Майк Фрателло перед від`їздом відзначив: «Я гадаю, лідерами можуть стати і Сергій Гладир, і Слава Кравцов, і Діма Забірченко, який у збірній вже давно. Вони вже достатньо досвідчені. Рік тому у нас був Артур, зараз, на жаль, його з нами немає. У нас є досвідчені гравці, так це не ветерани, яким вже по 35 років, як у інших команд, але в цьому колективі вони мають більше досвіду, і їм треба бути попереду і допомогти команді на Євробаскеті».

Стосовно тактики команди на турнір тренер зауважив: «Ми маємо розраховувати на глибину нашого складу, у нас, на відміну від суперників, немає зірок, які в кожній грі здобуватимуть по 25 очок, але у нас є хлопці, котрі можуть закинути 20-22 пункти, і нічого страшного немає, якщо в наступній грі це буде не він, а його партнер. Нам слід покладатися на командний баскетбол. Якщо пригадати минулий рік, то у нас не було бомбардирів, які закидали по 20 очок, наші лідери здобували по 12-13 очок, зате у нас було 3-4 гравці у яких було по 12, 10, 8 очок і так далі. При тому ми демонстрували хороший захист. Гравці мають бути згуртованими, монолітними».

Що стосується завдання на турнір в цілому Фрателло зазначив: «Наша мета – перемагати, заради цього ми проводимо стільки часу разом, заради цього ми працюємо, тренуємося всі ці дні. Для українського баскетболу це необхідний процес зростання. Ми прагнемо до рівня сильних команд, якими стали іспанці, греки, серби, в останні роки Чорногорія дуже добре прогресує, Туреччина, та ж таки Словенія. Це команди відмінного рівня, які створювалися крок за кроком, а не протягом одного року. Команди, які тепер тримаються на стабільно високому рівні. Я хотів би, щоб ми теж продовжували зростати, щоб ми додавали, щоб нас вважали міцною командою, щоб ми боролися у кожній грі, і здобували собі ім’я серед інших збірних».

Як повідомляв УНІАН, стартовий матч на Євробаскеті-2013 у Словенії збірна України проведе 4 вересня проти команді Бельгії.