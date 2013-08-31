УНІАН проведе онлайн матчу "Шахтар" - "Металіст"

Сьогодні в Донецьку відбудеться центральний матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться "Шахтар" і харківський "Металіст".

У цій грі зійдуться дві кращі команди за підсумками чемпіонату 2012/13, які також лідирують у новому сезоні 2013/14. З однією лише різницею, що зараз перше місце у таблиці займає "Металіст", який випереджає конкурента на 1 бал.

Обидві команди в нинішньому сезоні повинні були представляти Україну в Лізі чемпіонів. Проте, через рішення Спортивного арбітражного суду в Лозані, який визнав матч "Карпати" - "Металіст", зіграний у 2008 році, договірним, УЄФА дискваліфікував харків`ян з єврокубків терміном на один рік. Разом з тим, до рішення про дискваліфікацію команда встигла зіграти два матчі відбіркового раунду ЛЧ, впевнено обігравши грецький ПАОК.

Фаворитом у цьому матчі вважається діючий чемпіон країни "Шахтар", ставки на перемогу якого букмекери приймають з розрахунку 1,6 до 1. На нічию приймаються ставки з коефіціентом 4 до 1, на перемогу "Металіста" - 4,8 до 1.

УНІАН проведе онайн-трансляцію гри, яка розпочнеться о 19.30.