Володимира Кличка визнали кращим боксером року
04:04, 31 серпня 2013Спорт
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Всесвітня організація боксу (WBO) на конгресі в Будапешті визнала чемпіона світу в суперважкій вазі, українця Володимира Кличка кращим боксером 2013 року.
WBO визнала Володимира Кличка кращим боксером 2013
Кличко-молодший є чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, а його старший брат Віталій – за версією WBC, повідомляє Радіо Свобода.
5 жовтня в Москві відбудеться титульний поєдинок між Володимиром Кличком і регулярним чемпіоном WBA Олександром Повєткіним.
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