Володимира Кличка визнали кращим боксером року

Кличко-молодший є чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, а його старший брат Віталій – за версією WBC, повідомляє Радіо Свобода.

5 жовтня в Москві відбудеться титульний поєдинок між Володимиром Кличком і регулярним чемпіоном WBA Олександром Повєткіним.