"Баварія" стала володарем Суперкубка УЄФА
02:05, 31 серпня 2013Спорт
1193
У матчі за кубок німці в серії пенальті обіграли "Челсі". Лондонці зусиллями форварда Фернандо Торреса відкрили рахунок вже на восьмій хвилині, але на початку другого тайму пропустили гол від півзахисника мюнхенців Франка Рібері.
"Челсі" і "Баварія" лише після серії пенальті визначили переможця Суперкубка УЄФА
На 93-й хвилині додаткового часу Едін Азар вивів "Челсі" вперед, проте на 120-й хвилині Хаві Мартінес знову відновив рівновагу, повідомляє РБК.
У серії пенальті вирішальним став промах півзахисника лондонців Ромелу Лукаку, який не зміг переграти голкіпера мюнхенців Мануеля Нойєра.
Додамо, що Суперкубок УЄФА став для головного тренера "Баварії" Хосепа Гвардіоли першим титулом після приходу в клуб.
Суперкубок УЄФА
"Баварія" (Мюнхен) - "Челсі" (Лондон) - 2:2 (0:1, 1:0), 5:4 (по пенальті)
Голи: Рібері, 47. Хаві Мартінес, 120 - Торрес, 8. Азар, 93.
Вилучення: Рамірес, 85 ("Челсі")
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter