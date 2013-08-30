Українська гімнастка Ризатдінова завоювала срібну медаль в абсолютній першості на чемпіонаті світу

Українська гімнастка Ганна Ризатдінова завоювала срібну нагороду у фіналі турніру в багатоборстві на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що проходить у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, спортсменки виконували чотири вправи з різними предметами.

За вправи з м'ячем, обручем, стрічкою і булавами українка одержала сумарну оцінку 73,041 бала.

Краще за Ризатдінову виступила лише росіянка Яна Кудрявцева, яка одержала підсумкову оцінку 73,866 бала. Замкнула трійку призерів Мелітіна Станюта з Білорусі - 72,166.

Ця нагорода стала вже четвертою для української збірної на світовій першості. Раніше українки завоювали по одній медалі всіх видів - золото, срібло і бронзу.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить у Києві з 27 серпня по 1 вересня.