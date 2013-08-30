Українська гімнастка Ризатдінова завоювала срібну медаль в абсолютній першості на чемпіонаті світу
Українка поступилася тільки представниці Росії
Українська гімнастка Ганна Ризатдінова завоювала срібну нагороду у фіналі турніру в багатоборстві на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що проходить у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, спортсменки виконували чотири вправи з різними предметами.
За вправи з м'ячем, обручем, стрічкою і булавами українка одержала сумарну оцінку 73,041 бала.
Краще за Ризатдінову виступила лише росіянка Яна Кудрявцева, яка одержала підсумкову оцінку 73,866 бала. Замкнула трійку призерів Мелітіна Станюта з Білорусі - 72,166.
Ця нагорода стала вже четвертою для української збірної на світовій першості. Раніше українки завоювали по одній медалі всіх видів - золото, срібло і бронзу.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить у Києві з 27 серпня по 1 вересня.