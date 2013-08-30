Турецький Бешикташ спіткала доля Металіста

Сьогодні Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію, подану "Бешикташем" на рішення Апеляційної інстанції УЄФА від 15 липня 2013 року виключити турецький клуб з єврокубків на один рік за участь в договірних матчах, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій, що складається з п'яти членів Виконавчого комітету УЄФА, зібралася з цього приводу на екстрене засідання і ухвалила, що виступ у Лізі Європи УЕФА-2013/14 продовжить "Тромсе", який поступився "Бешикташу" в раунді плей-офф.

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Таким чином, норвезький клуб візьме участь у сьогоднішньому жеребкуванні групового етапу Ліги Європи.