Турецький Бешикташ спіткала доля Металіста
12:31, 30 серпня 2013Спорт
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Після рішення CAS відхилити апеляцію "Бешикташа" робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій ухвалила, що його місце в Лізі Європи отримає норвезький "Тромсе".
В УЄФА замінили Бешикташ на Тромсе
Сьогодні Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію, подану "Бешикташем" на рішення Апеляційної інстанції УЄФА від 15 липня 2013 року виключити турецький клуб з єврокубків на один рік за участь в договірних матчах, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій, що складається з п'яти членів Виконавчого комітету УЄФА, зібралася з цього приводу на екстрене засідання і ухвалила, що виступ у Лізі Європи УЕФА-2013/14 продовжить "Тромсе", який поступився "Бешикташу" в раунді плей-офф.
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Таким чином, норвезький клуб візьме участь у сьогоднішньому жеребкуванні групового етапу Ліги Європи.
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