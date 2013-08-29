Франк Рібері названий кращим футболістом року в Європі

22:28, 29 серпня 2013
Спорт
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Французький півзахисник мюнхенської "Баварії" Франк Рібері названий кращим футболістом року в Європі за підсумками минулого сезону за версією УЄФА.

Франк Рибери, zimbio.com

Це було оголошено під час урочистої церемонії в Монако. Рібері випередив за підсумками голосування форварда Кріштіану Роналду з мадридського "Реала" і нападаючого "Барселони" Ліонеля Мессі.

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Про це повідомляють РІА «Новости».

Торік приз отримав півзахисник "Барселони" Андрес Іньєста, Мессі удостоївся нагороди в 2011 році.

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