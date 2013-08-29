Франк Рібері названий кращим футболістом року в Європі

Це було оголошено під час урочистої церемонії в Монако. Рібері випередив за підсумками голосування форварда Кріштіану Роналду з мадридського "Реала" і нападаючого "Барселони" Ліонеля Мессі.

На тему: Найкращий футболіст Європи: Мессі, Рібері та Роналду - у трійці лідерів

Про це повідомляють РІА «Новости».

Торік приз отримав півзахисник "Барселони" Андрес Іньєста, Мессі удостоївся нагороди в 2011 році.