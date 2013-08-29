Франк Рібері названий кращим футболістом року в Європі
22:28, 29 серпня 2013Спорт
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Французький півзахисник мюнхенської "Баварії" Франк Рібері названий кращим футболістом року в Європі за підсумками минулого сезону за версією УЄФА.
Франк Рібері, zimbio.com
Це було оголошено під час урочистої церемонії в Монако. Рібері випередив за підсумками голосування форварда Кріштіану Роналду з мадридського "Реала" і нападаючого "Барселони" Ліонеля Мессі.
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Про це повідомляють РІА «Новости».
Торік приз отримав півзахисник "Барселони" Андрес Іньєста, Мессі удостоївся нагороди в 2011 році.
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