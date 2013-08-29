Ганна Різатдінова виграла срібну медаль чемпіонату світу з гімнастики

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Різатдінова була другою у вісімці найсильніших спортсменок планети.

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За свою композицію Різатдінова отримала від суддів 18,233 бала.

Краще виступила тільки росіянка Яна Кудрявцева, якій поставили 18,516 бала. Третє місце у Мелітини Станюти з Білорусії - 18,066.

Це вже третя медаль збірної України на світовій першості. Днем раніше Різатдінова виграла золоту нагороду у вправі з обручем, а сьогодні Аліна Максименко завоювала бронзу у вправі з булавами.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить у Києві з 27 серпня по 1 вересня.