Українська спортсменка Вікторія Солнцева завоювала бронзу на чемпіонаті світу з плавання серед юніорів, який проходить у Дубаї.

Як повідомили УНІАН у Федерації плавання України, Солнцева фінішувала на дистанції 100 м брасом з результатом 1 хвилина 07.53 сек.

Золото завоювала досвідчена спортсменка рекордсменка світу та олімпійська чемпіонка литовка Рута Мелітутете (1:06.61), срібло – бронзова призерка цьогорічного чемпіонату з плавання серед юніорів британка Софія Тейлор.

Для Солнцевої це вже друга медаль, яку вона здобула на змаганнях у Дубаї.

Завтра, 30 серпня, у попередніх запливах виступатимуть Анастасія Малявіна на 100 м батерфляєм та Богдан Плавін на 100 м вільним стилем.