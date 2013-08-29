Київське «Динамо» розгромило «Актобе» у матчі Ліги Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, другий матч проходив на тлі перемоги киян у першій грі тижневої давності в Актобе з рахунком 3:2.

Кияни вирішили долю матчу і путівки в основний турнір Ліги Європи вже в перші 36 хвилин гри, коли довели рахунок до великого.

На 9-й хвилині рахунок відкрив Джермейн Ленс, на 30-й подвоїв перевагу в рахунку Роман Безус, а на 36-й довів рахунок до розгромного Демьерсі Мбокані. На 37-й хвилині Олександр Гейнріх забив єдиний гол за «Актобе» (з пенальті).

Після перерви Браун Ідейє реалізував пенальті, забивши четвертий гол у складі киян. Остаточний рахунок матчу точним ударом встановив Олег Гусєв.

Таким чином, «Динамо» впевнено виграло і вийшло до основного раунду Ліги Європи.

Пізніше сьогодні свої матчі-відповіді у Лізі Європи проведуть дніпропетровський «Дніпро» і одеський «Чорноморець».