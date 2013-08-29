Аліна Максименко виграла бронзову медаль чемпіонату світу з гімнастики
20:32, 29 серпня 2013Спорт
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На чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Києві розіграний третій комплект медалей - у вправі з булавами, де бронзову медаль завоювала українка Аліна Максименко.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у другий змагальний день ЧС розігрується дві нагороди.
За свою композицію Максименко отримала 18,216 бала. Ще одна українка Ганна Різатдінова (17,883) посіла четверте місце.
Золоті медалі завоювали росіянки Маргарита Мамун і Яна Дементьєва, що показали абсолютно однаковий результат - 18,366.
Нагадаємо, що це вже друга медаль збірної України на ЧС. Напередодні золото у вправі з обручем виграла Ганна Різатдінова.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить у Києві з 27 серпня по 1 вересня.
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