Аліна Максименко виграла бронзову медаль чемпіонату світу з гімнастики

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у другий змагальний день ЧС розігрується дві нагороди.

За свою композицію Максименко отримала 18,216 бала. Ще одна українка Ганна Різатдінова (17,883) посіла четверте місце.

Золоті медалі завоювали росіянки Маргарита Мамун і Яна Дементьєва, що показали абсолютно однаковий результат - 18,366.

Нагадаємо, що це вже друга медаль збірної України на ЧС. Напередодні золото у вправі з обручем виграла Ганна Різатдінова.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить у Києві з 27 серпня по 1 вересня.