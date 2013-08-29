Донецький «Шахтар» зіграє в Лізі чемпіонів з «Манчестер Юнайтед»

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, з 32 команд групового етапу, розділених на 8 груп по 4 команди, 21 грала на цій стадії турніру в минулому сезоні. У їх числі був і донецький «Шахтар».

Українська команда нині була посіяна в другому кошику, і її суперниками не могли стати «Атлетіко», ЦСКА, «Мілан», «Шальке-04», «Олімпік», ПСЖ і «Ювентус». Всі ці команди також були в другому кошику. Таким чином, суперником гірників могла бути будь-яка з решта 24 команд.

Жереб вибрав суперниками «Шахтареві» по групі А англійський «Манчестер Юнайтед», німецький «Байєр» з Леверкузена та іспанський «Реал Сосьєдад».

Ліга чемпіонів сезону 2013/14 стартує 17 вересня.