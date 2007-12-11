Динамо полетіло до Португалії

Сьогодні вранці чартерним рейсом делегація київського Динамо вилетіла до Лісабона. В середу біло-синім мають грати у матчі Ліги чемпіонів проти місцевого Спортінга.

Тренерський штаб узяв до столиці Португалії 18 гравців.

Воротарі: Олександр Рибка, Тарас Луценко;

Захисники: Андрій Несмачний, Владислав Ващук, Сергій Федоров, Олег Допілка, Мар`ян Маркович, Горан Гавранчич;

Півзахисники: Тіберіу Гіоане, Валентин Белькевич, Руслан Ротань, Олег Гусєв, Мілош Нінкович, Сергій Ребров;

Нападаючі: Ісмаель Бангура, Максим Шацьких, Артем Мілевський, Артем Кравец.

Невелике пошкодження у Сергія Федорова, інші у повному порядку і готові вийти на поле. Сьогодні увечері тренування команди і передматчева прес-конференція Олега Лужного.

Football.ua