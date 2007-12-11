Динамо полетіло до Португалії
Тренерський штаб узяв 18 гравців
Сьогодні вранці чартерним рейсом делегація київського Динамо вилетіла до Лісабона. В середу біло-синім мають грати у матчі Ліги чемпіонів проти місцевого Спортінга.
Тренерський штаб узяв до столиці Португалії 18 гравців.
Воротарі: Олександр Рибка, Тарас Луценко;
Захисники: Андрій Несмачний, Владислав Ващук, Сергій Федоров, Олег Допілка, Мар`ян Маркович, Горан Гавранчич;
Півзахисники: Тіберіу Гіоане, Валентин Белькевич, Руслан Ротань, Олег Гусєв, Мілош Нінкович, Сергій Ребров;
Нападаючі: Ісмаель Бангура, Максим Шацьких, Артем Мілевський, Артем Кравец.
Невелике пошкодження у Сергія Федорова, інші у повному порядку і готові вийти на поле. Сьогодні увечері тренування команди і передматчева прес-конференція Олега Лужного.