Друге золото чемпіонату світу з гімнастики завоювала росіянка Мамун
Мамун виявилась кращою у компанії вісімки фіналісток
У Києві розігран другий комплект нагород чемпіонату світу з художньої гімнастики - у вправі з м`ячем, де золоту медаль виборола росіянка Маргарита Мамун.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, Мамун виявилась найкращою у компанії вісімки фіналістів.
За свою композицію представниця Росії отримала 18,516 балла. Друге місце посіла її співвітчизниця Яна Кудрявцева (18,350), третє – спортсменка з Білорусі Мелітіна Станюта (18,166).
Українки Аліна Максименко (17,900) та Ганна Різатдінова (17, 050) посіли п`яте й шосте місця відповідно.
Як повідомляв УНІАН, першу золоту нагороду на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Києві сьгодні здобула Ганна Різатдінова.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики у Києві проходить с 27 серпня по 1 вересня.