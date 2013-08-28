Друге золото чемпіонату світу з гімнастики завоювала росіянка Мамун

У Києві розігран другий комплект нагород чемпіонату світу з художньої гімнастики - у вправі з м`ячем, де золоту медаль виборола росіянка Маргарита Мамун.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Мамун виявилась найкращою у компанії вісімки фіналістів.

За свою композицію представниця Росії отримала 18,516 балла. Друге місце посіла її співвітчизниця Яна Кудрявцева (18,350), третє – спортсменка з Білорусі Мелітіна Станюта (18,166).

Українки Аліна Максименко (17,900) та Ганна Різатдінова (17, 050) посіли п`яте й шосте місця відповідно.

Як повідомляв УНІАН, першу золоту нагороду на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Києві сьгодні здобула Ганна Різатдінова.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики у Києві проходить с 27 серпня по 1 вересня.